Dopo un colpevole ritardo, Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 17.1 per tutti nella serata di ieri 25 ottobre. Proprio perché di sicuro qualcuno si chiede (in queste ore) quanto vale la pena procedere o meno all’update, è il caso di sottolineare quali siano i problemi risolti dagli sviluppatori (tralasciando in questo approfondimento invece le novità del firmware integrativo).

Il primo dei problemi risolto dall’ultimo aggiornamento rilasciato è quello relativo al possibile ripristino dell’impostazione della privacy relativa alla posizione durante il trasferimento di un Apple Watch. Ancora, un’altra anomalia alla quale hanno posto rimedio gli sviluppatori è stata quella per la quale i nomi dei numeri dei chiamanti in arrivo potevano non essere visualizzati a schermo. Giunge anche una soluzione al fatto che le suonerie personalizzate e acquistate potevano non essere visualizzate come opzioni tra le quali scegliere per il tono dei messaggi.

Per spiegare ancora quanto sia necessario aggiornamento subito a iOS 17.1 il proprio iPhone, possiamo fare menzione di un altro tris di problemi risolto dagli esperti al soldo di Apple. Possiamo definire del tutto superato un bug per il quale la tastiera del telefono era stata resa più reattiva. Inoltre la funzione di rilevamento degli incidenti è stata migliorata per i modelli iPhone 14 e iPhone 15 e su questi ultimi Apple ha anche lavorato ad un rimedio per fenomeno del burn-in, ossia per il perdurare di un’immagine visualizzata sullo schermo.

Tutti quelli evidenziati sono senz’altro dei validi motivi per aggiornare il proprio iPhone all’ultima versione del sistema operativo Apple. La procedura prenderà solo pochi minuti: magari, prima di eseguirla, sarà sempre il caso di procedere ad un backup dei propri dati presenti sul dispositivo, per quanto non si segnalano errori e anomalie di installazione (almeno fino a questo momento).

