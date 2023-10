In arrivo su Netflix una docuserie che esplora uno dei fatti di cronaca nera più misteriosi della storia recente americana, di cui ancora oggi non si ha certezza. Söring vs. Haysom sarà disponibile in streaming da mercoledì primo novembre.

La mattina del 3 aprile del 1985 i corpi di Derek e Nancy Haysom furono trovati privi di vita nella loro abitazione nel quartiere Boonsboro di Lynchburg, in Virginia. I coniugi furono ammazzati con un coltello per mano della loro figlia Elizabeth Haysom, che aveva orchestrato il duplice omicidio, e dal suo fidanzato Jens Söring. La giovane coppia, inizialmente non sospettata, fuggì a Londra, dove un anno dopo furono arrestati per frode e taccheggio. Nel 1987 Elizabeth si dichiarò colpevole dell’uccisione dei suoi genitori, ricevendo una condanna a 90 anni di reclusione, mentre nel 1990 a Söring, che si era dichiarato innocente, fu inflitta una pena a due ergastoli per omicidio di primo grado.

La miniserie Söring vs. Haysom è diretta da Andre Hörmann e Lena Leonhardt. Nella serie compaiono Jens Söring e gli investigatori che si sono occupati del caso e altri esperti.

Jens Soering ha ucciso i genitori della sua ragazza nel 1985 oppure l’assassina è lei? Questa docuserie analizza in dettaglio le domande che ancora aleggiano intorno a questo caso. Sinossi ufficiale Netflix

La vicenda giudiziaria fu il primo caso ad essere trasmesso a livello nazionale dalla televisione americana. La vicenda è stata raccontata nel documentario Killing for Love presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Monaco ed è uscito nelle sale nell’ottobre 2016.

