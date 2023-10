Dovrebbero mancare circa sedici mesi all’uscita del prossimo Samsung Galaxy S25, ma in queste ore stanno prendendo piede alcune indiscrezioni che coinvolgono da vicino la serie in questione. Nonostante tutti siano in attesa del suo predecessore, infatti, nella giornata di giovedì hanno preso piede alcuni rumors che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Se non altro, perché a supporto di quanto riportato a settembre con un altro articolo, è sempre più forte la sensazione che si possa andare incontro ad un ulteriore aumento del prezzo per gli utenti interessati allo smartphone.

Primi riscontri sul possibile prezzo applicato al Samsung Galaxy S25 ad inizio 2025 in giro per il mondo

Stando alle indiscrezioni condivise da SamMobile, con un chiaro riferimento al mercato americano, allo stato attuale non ci sono indicazioni che possano indurre ad ipotizzare un aumento il prossimo anno in termini di prezzi di listino. Dettaglio, questo, che getta le basi affinché possa essere possibile procedere con l’acquisto di un Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 1.199 dollari. In attesa, come sempre, delle prime offerte a costi inferiori nel momento in cui la domanda di mercato inizierà ad essere inferiore rispetto all’offerta.

Tutto nasce dal probabile monopolio di Snapdragon per la fornitura di processori anche per il Samsung Galaxy S25. Una situazione di forza, venendo a mancare il dualismo con Exynos, che potrebbe indurre il fornitore ad avanzare richieste economiche più elevate per il produttore coreano. A quel punto, per tenere inalterati i margini di vendita, è chiaro che a pagarne le conseguenze potrebbero essere proprio gli utenti. A maggior ragione se i chip del 2025 saranno chiamati a fare un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni.

Insomma, le premesse sul fronte del prezzo del Samsung Galaxy S25 al momento non sono delle migliori.

