Quarta puntata di Blanca 2: stasera, 26 ottobre, c’è un nuovo appuntamento della serie rivelazione del 2021. Maria Chiara Giannetta veste ancora i panni dell’eroica protagonista che abbiamo imparato a conoscere ed amare.

In queste nuove puntate (sei in totale), si andrà ad esplorare il mondo di Blanca in profondità. Diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, la ragazza dovrà affrontare sfide nuove e difficili, sia sul lavoro che sul privato.

Tornano gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo; Lucia (interpretata da Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca; il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola). Ritroveremo i colleghi del commissariato, Mario Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno). La tensione sentimentale tra lui e la nostra eroina crescerà, soprattutto perché lui la farà ingelosire con una nuova fiamma che viene dal passato. Non mancherà Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti.

Si intitola “Fumo negli occhi” la quarta puntata di Blanca 2, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il caso dell’attentatore è ufficialmente riaperto. Per affrontarlo viene istituita un’unità di crisi guidata da Paolo Sivori, capo della DIGOS. Blanca si divide tra questo caso e un omicidio in cui l’unica testimone è una giovane ragazza non vedente. Intanto, mentre in casa sua sembra tornato un clima familiare sereno, Sebastiano si mette nei guai. Liguori affronta una questione personale delicata che potrebbe riavvicinarlo a Blanca.

Nel cast di Blanca 2 troviamo: Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno è Michele Liguori; Enzo Paci è Mauro Bacigalupo; Pierpaolo Spollon è Sebastiano Russo; Antonio Zavatteri è Alberto Repetto; Gualtiero Burzi è Nello Carità; Federica Cacciola è Stella Musso; Sara Ciocca è Lucia Ottonello; Ugo Dighero è Leone Ferrando; Michela Cescon è Elena / Nadia Repetto; Stefano Dionisi è Raffaele Randi / Polibomber; Chiara Baschetti è Veronica Alberici.

L’appuntamento con la quarta puntata di Blanca 2 è per stasera alle 21:30 su Rai1.

