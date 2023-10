Quali sono le più belle canzoni di Shiva? Scopriamo in questo piccolo viaggio attraverso i suoi successi e le collaborazioni eccellenti come Soldi In Nero con Sfera Ebbasta e tanto altro.

Soldi In Nero (feat. Sfera Ebbasta) (2019)

Soldi In Nero è una delle collaborazioni più importanti di Shiva, che duetta in questo brano con il re della trap italiana Sfera Ebbasta. Il pezzo parla dei soldi guadagnati con la musica e delle difficoltà nel gestirli, tra tasse e controlli.

Calmo (feat. Tha Supreme) (2020)

Questo brano, contenuto nell’EP Routine del 2020, è stato il primo singolo di Shiva a raggiungere la prima posizione della classifica italiana. Il pezzo, prodotto da Tha Supreme che partecipa anche al ritornello, parla della voglia di evadere dalla routine e di vivere una vita tranquilla e felice.

Auto Blu (2020)

Auto Blu è un omaggio alla celebre canzone degli Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee) di cui Shiva riprende il ritornello e la base. Shiva canta della sua ascesa nel mondo della musica e del suo stile di vita lussuoso tra auto blu, soldi e donne. Il video, diretto da Federico Merlo, mostra il rapper in varie situazioni glamour, tra piscine, ville e feste.

La Mia Storia (2021)

La Mia Storia è uno dei più personali e intimi di Shiva, che nel testo racconta la sua storia e il suo legame con la sua città, Milano. Il pezzo parla delle sue origini umili, delle sue difficoltà, delle sue passioni e dei suoi sogni. Il video, diretto da Federico Merlo, mostra il rapper in vari luoghi simbolici della sua vita, tra case popolari, studi musicali e palchi.

Everyday (con Takagi & Ketra feat. Geolier e Anna) (2023)

In Everyday Shiva duetta con Geolier e Anna sotto la produzione dei producer più geniali della scena italiana contemporanea, Takagi & Ketra. Uscito nel 2023 come singolo, è l’ultimo successo di Shiva che si conferma al primo posto della classifica italiana. Il brano parla della voglia di divertirsi ogni giorno e di non pensare ai problemi. Il video, diretto da YouNuts!, mostra i quattro artisti in una festa colorata e spensierata.

