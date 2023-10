Chi è Shiva? Il rapper milanese è al centro dell’attenzione dei media per un fatto di cronaca che ha portato al suo arresto il 26 ottobre 2023.

Chi è Shiva

Shiva è il nome d’arte di Andrea Arrigoni, nato a Milano nel 1999. Fin da bambino si appassiona alla musica rap e al punk californiano e inizia a pubblicare i suoi primi brani su YouTube a 15 anni, sotto lo pseudonimo di Shiva Cotard. Nel 2015 firma un contratto con l’etichetta Honiro Label e pubblica il suo primo album Tempo Anima nel 2017.

Nel 2018 pubblica il suo secondo album Solo e successivamente, dopo aver lasciato l’etichetta Honiro, Shiva si reinventa come trapper indipendente e ottiene il successo con singoli come Mon Fre, Bossoli e Soldi In Nero, quest’ultimo in collaborazione con Sfera Ebbasta.

Nel 2020 pubblica l’EP Routine che contiene il brano Calmo con Tha Supreme, primo singolo del rapper a raggiungere la prima posizione della classifica italiana. Nello stesso anno esce anche Auto Blu in cui campiona la celebre canzone degli Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee).

Vita privata

Della sua vita privata non si sa molto, ma si sa che è fidanzato con Laura Maisano, una ragazza siciliana trasferitasi a Milano da piccola. Recentemente Shiva ha annunciato la gravidanza della compagna con un post su Instagram in cui ha scritto: “New Prince of Milan”. Il rapper ha anche un account Instagram non ufficiale, seguito da oltre 900 mila follower, in cui pubblica foto e video di sé e dei suoi lavori.

L’arresto

Il 26 ottobre 2023 Shiva è stato arrestato per tentato omicidio per una sparatoria avvenuta l’11 luglio dello stesso anno a Settimo Milanese, davanti alla sua casa discografica. Shiva si trova attualmente in carcere in attesa di processo.

