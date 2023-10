Due anni fa sono state lanciate le Apple AirPods 3 e presto saranno aggiornate. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple è pronta ad aggiornare la sua gamma di AirPods nei prossimi anni. Il noto analista fa sapere nella sua recente newsletter che il colosso di Cupertino potrebbe eliminare gradualmente sia gli AirPods 2 che gli AirPods 3 con il lancio dei nuovi AirPods 4 nel 2024.

Tuttavia, il gigante tecnologico statunitense lancerà due varianti degli AirPods 4. Gurman afferma che Apple interromperà la produzione dei modelli più vecchi per rimediare a questo problema (gli AirPods 3 non hanno soddisfatto molto le aspettative degli utenti). Il rapporto afferma che gli AirPods di quarta generazione saranno lanciati nel 2024 e si posizioneranno al di sotto dell’ammiraglia AirPods Pro con lo stesso prezzo degli AirPods 3. L’analista, inoltre, afferma che Apple farà una chiara distinzione tra i due modelli di AirPods 4 per quanto riguarda le caratteristiche e il design. Gli AirPods 4 più economici saranno dotati di un design dallo stelo più corto, simile agli AirPods Pro, con auricolari più rotondi, ma senza punte sostituibili, con connettività USB Type-C e un set di funzioni standard.

Gli AirPods 3 di fascia alta sfoggeranno lo stesso design, ma offriranno anche funzionalità come la cancellazione del rumore. Si è parlato anche di AirPods SE da 100 dollari e l’analista afferma che anch’essi verranno lanciati nel 2024, più o meno nello stesso periodo. Quanto agli AirPods Pro 3 di nuova generazione, Gurman non ha rivelato molti dettagli, solo che arriveranno sul mercato prima del 2025 e che saranno dotati di monitoraggio della salute dell’udito e della temperatura corporea. Il recente rapporto fa luce anche sui più costosi AirPods Max e Gurman afferma che Apple lancerà la prossima generazione di AirPods Max 2 verso la fine del 2024. Anche se non si conosce molto sulle prossime cuffie over-ear wireless di Apple, è possibile aspettarci che siano dotate di funzionalità premium come audio lossless su USB Type-C ed il chipset UWB di seconda generazione.

