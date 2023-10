Oggi acquistare uno smartphone non è una cosa semplice, anche per chi è un esperto del settore. I motivi sono molteplici, in primo luogo esistono svariati brand nel mercato degli smartphone che producono modelli molto diversi tra loro, con caratteristiche e prezzi diversificati.

Pertanto, prima di procedere con l’acquisto di uno smartphone, è bene considerare più aspetti in modo da non commettere errori. Questo vale adesso, ma sarà ancora più importante nei prossimi anni, in cui saranno prodotti numerosi altri modelli; basti pensare a tutte le novità in arrivo nel 2024.

Ecco quindi una guida agli elementi a cui prestare attenzione in fase di acquisto del telefono, che sia imminente o posticipato al 2024.

Il prezzo

Spesso capita di trovare lo stesso telefono a prezzi diversi a seconda del venditore. Pertanto, è importante non essere precipitosi con l’acquisto e comparare i prezzi tra i diversi rivenditori in modo da acquistarlo dove è più conveniente.

Sempre per quanto concerne il prezzo, è bene dare uno sguardo anche tra i telefoni in offerta perché può capitare di trovare un dispositivo diverso da quello che si cercava a un prezzo più conveniente e risparmiare. Solitamente le offerte maggiori si trovano su eCommerce specializzati ma anche presso supermercati online che propongono una gamma di elettronica, un esempio sono i telefoni in offerta su carrefour.it

Il software

Il primo aspetto da considerare nella scelta di uno smartphone è senza dubbio il software, perché determina le funzioni e l’esperienza di utilizzo del dispositivo. Bisogna chiedersi, pertanto, se è preferibile scegliere un telefono Android oppure con sistema operativo iOS.

La prima opzione può essere più interessante per le diverse opzioni di personalizzazione dello smartphone, specialmente per quanto riguarda l’aspetto estetico dello sfondo, dell’interfaccia e delle icone. Inoltre, i marchi che producono smartphone con sistema operativo Android sono molteplici, pertanto è possibile avere maggiore possibilità di scelta.

Il sistema operativo iOS, invece, è particolarmente vantaggioso se si utilizzano altri prodotti Apple, poiché questi dispositivi consentono di creare un vero e proprio ecosistema da sfruttare per semplificare molteplici funzioni. Inoltre, il sistema iOS è molto sicuro e affidabile.

Il display

Un altro dettaglio importante da valutare prima di acquistare uno smartphone è il display. È possibile scegliere tra schermi OLED e LCD, ma quest’ultima tipologia sta lentamente scomparendo dal mercato, per lasciare posto a tecnologie più innovative e performanti. Solo i devices di fascia bassa, ad oggi, presentano ancora schermi LCD.

Ad ogni modo, è necessario considerare sempre la densità dei pixel e quindi la risoluzione. Per uno smartphone di piccole dimensioni, quindi con uno schermo all’incirca fino a 5 pollici, può bastare una risoluzione HD. Ovviamente, per smartphone più grandi, è necessaria una risoluzione migliore per vedere le immagini in maniera ben definita e quindi bisognerebbe puntare sui modelli FullHD.

Un’altra specifica del display importante è il refresh rate, cioè la “frequenza di aggiornamento”. Uno schermo fluido può vantare un refresh rate di almeno 60 Hz, ma i modelli più recenti arrivano fino a 144 Hz.

La fotocamera

Per molte persone la fotocamera è importantissima per uno smartphone. In molti, infatti, utilizzano il proprio telefono come se fosse una vera e propria macchina fotografica per poter immortalare momenti importanti della propria vita.

Pertanto, se si è soliti scattare molte foto con il proprio smartphone, è importante prestare attenzione anche alla fotocamera del dispositivo prima di procedere con l’acquisto. Per non commettere errori è bene valutare non solo il numero dei megapixel ma anche la sua apertura, il tempo di messa a fuoco e i valori ISO.

Continua a leggere su optimagazine.com