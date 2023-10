Non si può non prestare attenzione oggi 23 settembre all’offerta Amazon per l’iPhone 14. La promozione di scena sul noto store ha il modello di base del 2022 come protagonista. In particolare poi, sotto i riflettori, c’è l’esemplare con memoria interna da 128 GB.

Gli iPhone 15 sono stati lanciati oramai da più di un mese. Risulta dunque abbastanza nella norma che i modelli precedenti all’attuale generazione di melafonini subiscano dei forti ribassi di prezzo. Questo è proprio il caso dell’iPhone 14 che, da prezzo di listino, sarebbe dovuto costare 1029 euro. Ora quel valore è solo un lontano ricordo: il dispositivo è acquistabile a soli 799 euro, nella classica colorazione mezzanotte, ma anche in quella viola, galassia, azzurra e ancora rossa.

La proposta Amazon di scena da oggi 23 ottobre è lo stesso garantito durante le recenti giornate di offerte Prime della scorsa settimana. Non si discute dunque sulla convenienza della promozione. Tanto più, il telefono è subito disponibile per la consegna. In effetti, ordinando oggi questa soluzione, questa arriverà a destinazione non più tardi di questo giovedì 26 ottobre.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Chi punta oggi sull’iPhone 14 e non sul suo immediato predecessore iPhone 15, sa di poter contare su una scheda hardware decisamente di buona qualità. Il display del telefono beneficia della tecnologia Super Retina XDR per una diagonale da 6,1 pollici. Sotto la scocca, c’è un chip A15 Bionic che si accompagna ad una scheda grafica GPU 5-core. Il sistema fotocamere è decisamente evoluto, nonostante i soli due sensori e presenta anche la modalità Cinema con la registrazione Dolby Vision 4K fino a 30 fps. La connettività 5G garantisce un’esperienza di navigazione sempre ottimale e le funzioni di rilevamento incidenti con chiamata di emergenza risultano essere più che utili, almeno nei paesi dove questa opzione è abilitata.

