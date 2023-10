In una città come Milano, ricca di aziende di ogni settore, poter contare sul noleggio di mezzi idonei alle numerose esigenze è importante per poter svolgere al meglio ogni attività. Non solo si può contare su mezzi sempre attentamente controllati e quindi sicuri, ma anche altamente funzionali ed efficienti. Industrie edili, di ristrutturazioni, di manutenzione stradale, di trasporti e agricole sono solo alcune delle realtà presenti nel capoluogo lombardo che scelgono di noleggiare veicoli commerciali per ottimizzare tempi e costi del lavoro. Per trovare mezzi idonei è possibile richiedere il servizio di noleggio furgoni a milano presso Giffi Noleggi, realtà di riferimento nel settore che, forte di una pluriennale esperienza nel campo, mette a disposizione un’ampia selezione di veicoli dei migliori marchi disponibili sul mercato.

Furgoni con cassone o compatti: caratteristiche e differenze

Tra i più richiesti per il noleggio, sia a Milano che nelle zone limitrofe, ci sono i furgoni con cassone aperto, estremamente versatili anche nel traffico cittadino e grazie ai quali è possibile trasportare in tutta sicurezza una gran varietà di materiali. Il vantaggio è che molti modelli, se richiesto, hanno anche il cassone ribaltabile, che aiuta quindi nello sverso di terriccio e nelle attività di scarico. Se si trasporta materiale pesante, è possibile scegliere il modello con braccio meccanico, che afferra l’ingombro per poterlo spostare.

In alternativa, vi sono furgoni chiusi compatti con portata ben oltre il quintale e cinghie interne per contenere al meglio anche oggetti più pesanti: vengono utilizzati per piccoli traslochi e trasbordo merci. I portelloni scorrevoli laterali consentono sia l’ispezione che le operazioni di scarico e carico in modo agevole. Di norma, hanno fino a 3 posti incluso il guidatore e tutti i comfort per la guida, comprese la connessione bluetooth e l’aria condizionata.

Non mancano, in questa categoria, i furgoni refrigerati, utilizzati spesso in campo alimentare o farmaceutico per tutti quegli alimenti o medicinali che debbano necessariamente restare a temperature comprese tra i 4 e i – 20 gradi centigradi. Anche in quest’ultimo caso, la portata supera il quintale e le performance di refrigerazione sono garantite dal motore del frigo dedicato e indipendente da quello principale e da scocche coibentate per trattenere i raggi UV e non interrompere mai la catena del freddo.

Furgoni centinati o maxi: quale scegliere

Per traslochi importanti o movimentazioni di merci dall’ingombro maggiore, si richiedono spesso a noleggio a Milano i furgoni centinati. Possono contenere circa 20 metri cubi di oggetti e suppellettili. La sponda idraulica, spesso inclusa nella zona posteriore, consente di movimentare anche le merci più pesanti con il supporto di carrelli su ruote, facilitando qualunque operazione di carico o di scarico.

Infine, non mancano i furgoncini atti al trasporto delle persone, impiegati per il trasbordo in caso di meeting o trasferte di lavoro: i modelli migliori possono contenere comodamente fino a 9 passeggeri, i loro bagagli e hanno all’interno utility come le prese per i caricatori per smartphone.

Perché noleggiare a Milano

Come già accennato, il noleggio presenta un primo vantaggio economico. Infatti scegliere il nolo di un veicolo commerciale vuol dire non doversi occupare di sostenere i costi della polizza assicurativa, dell’imposta di bollo e di tutto quello che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo. Occorre preoccuparsi solo del rifornimento di carburante, perché tutto il resto è a carico della ditta di nolo.

Senza contare che comunque i controlli effettuati al rientro del mezzo e prima di consegnarlo a un nuovo cliente garantiscono una qualità imprescindibile. Con alcune formule, poi, si può anche procedere al noleggio a caldo, ovvero con conducente incluso.

