I Samsung Galaxy S24 saranno dei veri e propri smartphone guidati dall’IA (intelligenza artificiale). Ormai tante indiscrezioni vanno proprio in questa direzione e, di recente, anche SamMobile ha approfondito l’argomento.

Per quanto non se ne conoscano i dettagli, sembra proprio che su tutti i Samsung Galaxy S24 in arrivo (dunque sul modello standard, come quello Plus e ancora l’Ultra) ci saranno delle funzionalità prese direttamente da ChatGPT e Google Bard. Queste consentiranno di approfittare della possibilità di creare contenuti e storie basate su alcune parole chiave fornite dall’utente. Un rapido esempio: gli utenti potrebbero essere in grado di fornire al telefono semplicemente qualche parola per poi ottenere una clip, una foto, un adesivo o anche un contenuto testuale in linea con la richiesta personalizzata.

Per il Samsung Galaxy S24 dunque, il produttore prenderà spunto sia dai progetti di intelligenza artificiale esterni per antonomasia, ma tante novità in arrivo per sfruttare al meglio l’IAsaranno progettate anche internamente e in autonomia. D’altronde alla presentazione del chip Exynos 2400, i referenti dell’azienda hanno parlato proprio dell’intelligenza artificiale generativa da testo a immagine. Le specifiche feature dovrebbero essere a disposizione sia online che offline e dunque le prospettive sono più che mai positive. Anche la sintesi vocale dovrebbe trarre ulteriore vantaggio da questi progressi, anche se pure su questo aspetto non abbiamo particolari dettagli a disposizione ancora.

Proprio a causa del maggior impiego dell’Intelligenza Artificiale, l’assistente vocale Bixby rischia di passare in secondo piano sul Samsung Galaxy S24? Per nulla. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, Il produttore continuerà sempre a puntare sulla sua soluzione per migliorarne l’esperienza d’uso. Per lo sviluppo specifico, ci sono ancora un paio di mesi a disposizioni. I top di gamma dovrebbero essere lanciati nel mese di gennaio, con commercializzazione poi a febbraio.

