Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy Z Flip 5 è stato lanciato lo scorso mese di luglio insieme allo Z Fold 5. L’ultimo telefono Flip del colosso sudcoreano era disponibile per meno di 75.000 rupie durante la vendita. Il pieghevole è disponibile nelle opzioni di colore Menta, Grafite, Lavanda e Crema, e nel nuovo colore Giallo, disponibile anche in India. Adesso, secondo un nuovo rapporto di MsPowerUser, Samsung si sta preparando a lanciare un’edizione speciale del device chiamata “Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition“, che sarà un richiamo al passato. Il portale Web ha condiviso alcuni render dello smartphone, andiamo a scoprire insieme qual è la differenza tra questo modello e quello classico.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition si dice che porti un cenno al passato, ma con un tocco di moderno. Per quanto riguarda l’opzione di colore, il dispositivo sarà caratterizzato da una verniciatura blu con finitura opaca, offrendo uno stile retrò. Posteriormente, il device avrà una finitura nera e sul fondo sfoggerà la nuova finitura opaca di colore blu, come è possibile notare dalle immagini render. Al di fuori del cambiamento di colore, il resto delle specifiche e delle caratteristiche dovrebbe rimanere lo stesso, ovvero: display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, risoluzione 2640 x 1080pixel, 423ppi e frequenza di aggiornamento a 120Hz; display di copertura Super AMOLED da 3,4 pollici, risoluzione 720 x 748pixel, 306ppi, frequenza di aggiornamento di 60Hz, luminosità di picco fino a 1600 nit e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4 nm), abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di memoria UFS 4.0, e GPU Adreno 740. Lato software, il device lavora con il sistema operativo Android 13 su skin One UI 5.1.1. Il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera principale da 12MP con OIS e un ultra-wide da 12MP; davanti, la fotocamera selfie è da 10MP. Il device è alimentato da una batteria da 3700mAh, con ricarica rapida cablata da 25W e ricarica wireless da 15W. Per quanto riguarda il prezzo, il Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition dovrebbe costare circa 99.999 rupie e arrivare ufficialmente sul mercato durante le prossime settimane.

