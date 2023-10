Su Paramount+ l’11 novembre arriva The Curse, la nuova serie TV con Emma Stone che esplora la vita di una coppia di giovani sposi, che prova ad avere un figlio, disturbata da una maledizione, mentre lavora a un nuovo programma televisivo basato sulla ristrutturazione di case.

La serie, in 8 episodi, è una produzione Showtime e A24. Sarà disponibile in anteprima negli Stati Uniti, venerdì 10 novembre, mentre in Italia debutterà in streaming il giorno seguente. The Curse è diretta da Fielder e produttori esecutivi sono Emma Stone, Dave McCary, Ali Herting e Josh Safdie.

Ecco il cast della serie con interpreti e personaggi principali:

Benny Safdie nel ruolo di Dougie Schecter

Nathan Fielder nel ruolo di Asher Siegel

Samantha Ashley Tonya

Emma Stone nel ruolo di Whitney Siegel

GiGi Erneta nel ruolo di Martha

Completano il cast: Barkhad Abdi, Corbin Bernsen e Constance Shulman.

Ecco il trailer ufficilia di The Curse, diffuso dall’account Youtube di Paramount+

