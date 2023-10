I test da parte di Samsung della serie Galaxy S24 sono in pieno svolgimento, come evidente dalle apparizioni più frequenti di benchmark per i diversi modelli del prossimo portabandiera su Geekbench. Oggi, il Samsung Galaxy S24, alimentato dal chipset Exynos 2400 a 10 core, è stato avvistato sul sito Web. Sappiamo da tempo che l’Exynos 2400 avrà 10 core, due in più dello Snapdragon 8 Gen. 3, come confermato in un elenco di Geekbench per il Samsung Galaxy S24+ qualche giorno fa. Il SoC avrà un core principale con frequenza di 3,21GHz, due core con clock a 2,9GHz, tre core con clock a 2,59GHz e quattro core a basso consumo con clock a 1,96GHz.

Come riportato da “SamMobile“, i punteggi dei benchmark in questo caso particolare non sono buoni quanto quelli del Samsung Galaxy S24+ (entrambe le varianti Snapdragon ed Exynos), ma probabilmente è perché il colosso di Seul non ha finito di apportare le ottimizzazioni necessarie. Potrebbe anche essere il risultato di una maggiore strozzatura del modello base poiché le dimensioni più piccole rendono il dispositivo più difficile da raffreddare, anche se al momento è impossibile conoscerne il motivo esatto. L’Xclipse 940, la GPU dell’Exynos 2400, si basa sull’architettura RDNA 3 di AMD. Il produttore asiatico non ha specificato quanto le prestazioni siano migliorate rispetto all’Exynos 2200 e alla sua GPU AMD basata sull’architettura RDNA2, ma possiamo aspettarci un salto significativo considerando l’azienda sudcoreana ha effettivamente saltato una generazione con l’Exynos 2300, che è ciò che consente all’Exynos 2400 di ottenere prestazioni della CPU più veloci del 70%.

L’Exynos 2400 alimenterà solo i Samsung Galaxy S24 e S24+. Si prevede che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen. 3 in tutti i Paesi. Anche i modelli base e Plus avranno varianti Snapdragon, ma probabilmente saranno limitate ad una manciata di mercati, come Stati Uniti e Cina. Come ci si aspetterebbe, il dispositivo utilizzava Android 14 al momento del benchmark. La versione One UI non è riportata, ma la serie verrà fornita con One UI 6.1 (a meno che il colosso di Seul non decida di cambiare il modo in cui gestisce le nuove versioni e gli aggiornamenti di One UI, il che è improbabile). Il produttore asiatico aggiungerà molte funzionalità AI al Samsung Galaxy S24, sfruttando la maggiore potenza di elaborazione AI su Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen. 3 (come vi abbiamo dettagliato in questo articolo).

