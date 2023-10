Quali siano le ragioni dietro la scelta non è dato saperlo, ma nei fatti la candidatura di Kanye West alle presidenziali Usa del 2024 verrà ritirata. A riferirlo non è il rapper e imprenditore, bensì il suo avvocato Bruce Marks in una dichiarazione rilasciata all’edizione statunitense di Rolling Stone.

In modo assolutamente lapidario, Marks dice: “Kanye West non è candidato per una carica nel 2024″. La storia della candidatura di Ye – questo il nuovo nome all’anagrafe – inizia nel 2020, quando ancora era legato a Kim Kardashian, ma nel 2022 la voce di Donda ha ripresentato la sua candidatura a sostegno di Donald Trump al fianco di Milo Yiannopoulos, personalità molto vicina all’antisemitismo, il suprematismo bianco e l’estrema destra.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Rolling Stone US e riprese da NME, la causa dietro la mancata candidatura di Kanye West alle presidenziali Usa sarebbe di natura finanziaria. Il comitato politico Kanye 2020 avrebbe esaurito i fondi inizialmente stanziati per la campagna elettorale da gennaio a settembre 2023.

Va anche ricordato che recentemente Kanye West si è reso protagonista di infelici uscite antisemite e razziste, oltre ad aver palesemente inneggiato Hitler. Lo ha fatto, Ye, durante un’intervista con Alex Jones, noto conduttore molto vicino al mondo complottista ma che si è dimostrato imbarazzato dalle dichiarazioni del rapper. Per l’autore di Donda è stato un anno pieno di problemi anche in Italia, quando è stato immortalato su un motoscafo mentre praticava atti osceni insieme alla nuova compagna Bianca Censori.

Le ripetute sparate di Kanye West hanno portato Adidas a interrompere la partnership con il marchio Yeezy e la ex moglie Kim Kardashian a riflettere sui problemi mentali dell’ex marito, oltre a ripetuti ban dai social network.

