Alfonso Signorini conduce questa sera, lunedì 23 ottobre, su Canale 5 alle 21:20, una nuova diretta del Grande Fratello 2023. Con lui, come sempre, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Il numero dei concorrenti è aumentato, grazie all’ingresso di nuovi inquilini all’interno della casa. Nel contempo, però, ci sono stati gli addii a Samira, eliminata, che ha perso al Televoto contro Grecia Colmenares, Valentina Modini e Rosy Chin, e di Heidi, la cui uscita volontaria è ancora argomento di discussione. Massimiliano Varrese, nello specifico, si è sentito tirato in causa e ha voluto rispondere alle parole, a suo dire “parole pesanti e gratuite” del padre della ragazza, sottolineando di non comprendere “il voler imporre – alla figlia, ndr – la propria posizione e la decisione di non seguire quello che sente”.

Ma quanti colpi di scena abbiamo vissuto questa settimana?! 🥹💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/jPnan1I7Xu — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2023

Questa sera sarà anche il momento di una nuova eliminazione. Dopo la puntata del 19 ottobre, sono finiti in nomination:

Grecia Colmenares

Valentina

Rosy Chin

Giselda

Vittorio

Beatrice Luzzi

La puntata live del Grande Fratello di questa sera può essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity.

