Il conto alla rovescia verso l’uscita del Samsung Galaxy S24 Ultra continua. L’attesa si arricchisce di una nuova indiscrezione relativa all’audio del modello più accessoriato di tutti. Grazie all’informatore Ice Universe, nelle scorse ore, apprendiamo di come i designer del produttore asiatico abbiano ridisegnato gli speaker del telefono, di certo per garantire una migliore esperienza sonora ai possessori del futuro esemplare.

L’esperto Ice Universe ha un’indice di autorevolezza davvero elevato dopo anni di anticipazioni hardware relative ai prodotti dei più affermati prodotti hi-tech- Attraverso il suo profilo X (ex Twitter), proprio nelle scorse ore, ha pubblicato la foto presente ad inizio articolo. Questa immortala quello che dovrebbe essere il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra, come si evince anche dal retro del telefono con comparto fotocamera composto da cinque unità. Quello su cui oggi vogliamo porre attenzione è invece altro, ossia la tipologia di speaker posti nella cornice in basso del telefono. Al posto dei classici fori contigui, si sarebbe puntato ad altro, ossia a strisce lunghe e strette per l’uscita del suono.

La particolare progettazione che rompe rispetto al passato potrebbe fare la differenza in termini di qualità audio in uscita dagli speaker? Probabilmente si, visto che una riprogettazione nel design del telefono non può essere messa in campo esclusivamente per questioni estetiche ma anche funzionali. Lo stesso Ice Universe non ha fornito dettagli al riguardo, lasciando i suoi seguaci nel dubbio in merito al perché della specifica scelta. Stiamo parlando dell’esemplare più accessoriato della prossima serie che dovrebbe distinguersi anche in questo aspetto dagli esemplari standard e Plus.

L’uscita di tutti i Samsung Galaxy S24 è attesa per fine gennaio e non oltre. Il quasi certo anticipo di tutta la gamma di telefoni premium da parte del produttore mira a spingere le vendite quanto prima, rosicchiando potenziali clienti alla concorrenza (principalmente Apple e Xiaomi).

