I vocali WhatsApp si stanno arricchendo di una novità già esaminata sul nostro magazine nella settimana che sta per concludersi, ossia la possibilità di impostarli per un unico ascolto, una volta giunti dal destinatario. La feature, ancora in beta ma già in uso da parte di tantissimi tester, sta facendo nascere qualche dubbio tra chi utilizza molto le note audio, vista l’esperienza totalmente rinnovata e la presenza di “strane” icone in chat.

Perché i vocali WhatsApp non si sentono più dopo un primo ascolto e hanno un’icona con il numero 1 accanto alla relativa nota? Entrambi questi aspetti sono il frutto dell’utilizzo della funzione per l’ascolto singolo degli audio. Chi ha a disposizione proprio questa novità nel servizio di messaggistica, al momento dell’invio di una nota, sceglie di impostare l’ascolto singolo. Di conseguenza, chi riceve il messaggio sonoro può sentirlo una sola volta e poi basta. Il contenuto risulta aperto e non più riattivabile. Proprio l’icona con il numero uno identifica la speciale tipologia della nota.

L’introduzione dei vocali WhatsApp vuole spingere verso la protezione della privacy di tutti gli utenti del servizio. In effetti, il riascolto continuo di una nota ricevuta e ancor di più il suo “reinoltro” a chissà chi viola la riservatezza dei dati del primo mittente. Proprio per questo motivo, chi vorrà potrà proteggere la sua comunicazione attraverso lo strumento messo a disposizione dagli sviluppatori.

La corposa novità relativa ai vocali WhatsApp è ancora in beta per gli utenti Android come per i possessori di iPhone. La distribuzione della versione finale della funzione dovrebbe essere progressiva nelle prossime settimane ed è per questo motivo che sempre più persone potrebbero non essere in grado di riascoltare un audio una volta aperto. L’importante è che, in queste situazioni, non pensino ad un malfunzionamento dell’app di messaggistica, ma abbiano ben presente il cambiamento messo in atto.

Continua a leggere su optimagazine.com