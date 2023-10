In arrivo il prossimo 23 novembre One Trillion Dollars, la nuova serie Paramount+ original ispirata al libro omonimo di Andreas Eschbach, che metterà gli spettatori di fronte a un quesito esistenziale: “cosa faresti se improvvisamente diventassi la persona più ricca del mondo e i tuoi soldi potrebbero servire per salvare il Pianeta e l’intera umanità?“.



John Fontanelli (Philip Froissant) è un giovane corriere, precario e squattrinato, che lavora in giro per le strade di Berlino, quando apprende una notizia gli cambierà per sempre la vita. John scopre di essere l’unico erede di un’antica fortuna creata oltre 500 anni e che, nel corso degli anni, ha raggiunto il valore di un trilione di dollari, facendo del ragazzo l’uomo più ricco del mondo. Questa eredità è però collegata a una profezia: chi la incassa dovrà restituire all’umanità il futuro perduto. Una sfida molto ardua in un contesto fatto di cambiamento climatico, capitalismo finanziario, inquinamento ambientale, che però John accetta, mettendosi inevitabilmente contro a diverse persone molto potenti.



Nel cast internazionale di One Trillion Dollars, compaiono anche alcuni interpreti italiani, come Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini. Hanno preso parte al progetto anche Oliver Masucci (Animali fantastici: Il segreto di Silente), Carsten Björnlund, Erdal Yildiz e Vincent Londez.

La serie in sei episodi è prodotta da W&B Television, con Kerstin Nommsen, Quirin Berg e Max Wiedemann nel ruolo di produttori esecutivi, scritta da Stefan Holtz e Florian Iwersen (The Ibiza Affair) e diretta da Florian Baxmeyer (Tribes of Europe) e Isabell Braak (Bonusfamilie).

