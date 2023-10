E’ universale il cordoglio per la scomparsa di Sergio Staino che ha creato Bobo uno dei personaggi a fumetti più famosi d’Italia. Attraverso le icastiche battute di Bobo, Sergio Staino ha raccontato l’evoluzione della situazione politica italiana. Bobo ha messo alla berlina i protagonisti dell’intero arco costituzionale strappando, in primo luogo alle “vittime”, una risata.

Erano risate amare quelle che Sergio Staino trasmetteva attraverso le sue bonarie ma roventi vignette. Bobo era morbido ed innocuo all’apparenza ma riusciva ad esser micidiale nel giudizio storico e politico. Bobo alternava depressione nostalgica a speranze infondate. Bobo era euforico e disincantato con una purezza adorabile che gli eventi anche più funesti non riuscivano a scalfire.

La sua matita era tagliente come una spada. E la matita di Sergio Staino era sempre appuntita per Bobo il personaggio che l’ha reso famoso al pari di Forattini, Vauro, Bonelli e gli altri grandi maestri del fumetto italiano. In fondo posseggo una certa somiglianza fisica e di pensiero con Bobo. Ne ho sempre compreso il tormento ed il disincanto.

Ho avuto modo di conoscere da vicino Sergio Staino nel 2019. Era già malato e praticamente cieco. Riusciva ancora a disegnare Bobo purchè gli si porgessero tra le mani la matita ed il foglio bianco. Disegnava a memoria ma tra le ombre lumeggiava tutta la potenza satirica di Bobo. In quegli istanti magici mentre componeva un disegno per me ho pensato ad Omero e Borges. E Bobo mi ha strappato insieme ad una risa anche una lacrima.

Continua a leggere www.optimagazine.com