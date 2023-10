Il 21 ottobre 1995 Billie Joe Armstrong viene arrestato per atti osceni. Proprio lui, il frontman dei Green Day allora 23enne, si cala letteralmente pantaloni e mutande e mostra le sue grazie al pubblico. Perché?

L’episodio viene raccontato dall’emittente MTV: “Billie Joe Armstrong ha fatto come Jim Morrison“, ricordando il famoso Miami Incident del Re Lucertola, anche se le cose andarono diversamente. Il frontman dei Doors non mostrò i genitali né si masturbò sul palco; Billie Joe, tanto meno, farà autoerotismo, limitandosi a mostrare solamente le chiappe. Come andarono le cose?

Il 21 ottobre 1995 i Green Day salgono sul palco del Mecca Auditorium di Milwaukee nel bel mezzo del tour promozionale di Insomniac, il disco uscito appena 10 giorni prima. La band non gradisce la location e inizia lo show con scarso entusiasmo. Dopo un’ora di spettacolo, Billie Joe si abbassa i pantaloni e mostra le natiche al pubblico di 6000 persone. La polizia presente evita di intervenire per scongiurare il caos.

Per questo motivo, come racconterà il portavoce della polizia di Milwaukee Thomas Christopher, la polizia attende la band all’uscita. Billie Joe, Tré Cool e Mike Dirnt lasciano il Mecca Auditorium dall’uscita su State Street e si dirigono verso la limousine che li dovrà riaccompagnare all’albergo. Billie Joe viene intercettato dai poliziotti e prelevato.

Il frontman viene arrestato, denunciato per atti osceni e rilasciato con una cauzione di 141,85 dollari. Perché tanto accanimento? Thomas Christopher spiega:

“Il problema è che si è esposto davanti a una folla di circa 6.000 persone, inclusi bambini di dieci anni. Questa è stata la ragione principale per cui abbiamo siamo entrati in azione”.

Poca, se non nulla, l’attinenza con il Miami Incident di Jim Morrison che riguarda altri contesti storici, altre situazioni e altri modi di riportare i fatti.

Continua a leggere su optimagazine.com