Una mossa anomala e inaspettata di Apple, nelle scorse ore, si presenta come un’ulteriore conferma del download IOS 17,1 davvero prossimo. Martedì scorso, è stata distribuita la Release Candidate dell’aggiornamento integrativo agli sviluppatori e ai tester pubblici, quale passaggio propedeutico al rilascio definitivo per tutti. Si attendeva solo la distribuzione finale del pacchetto la prossima settimana ma, nel frattempo, c’è stata un’ulteriore mossa software.

Nella serata di ieri 20 ottobre, è partito il download di una seconda Release Candidate di iOS 17.1 destinata ai soli sviluppatori e con supporto unicamente per gli ultimi iPhone 15 e non per i melafonini meno recenti. Quest’ulteriore mossa intermedia e inaspettata potrebbe essere legata alla necessità di effettuare ulteriori test software e a correggere specifici bug pure riscontrati nella firmware sperimentale precedente. Sembra proprio che Apple voglia perfezionare al meglio il suo nuovo pacchetto ed evitare qualsiasi anomalia post update.

Considerando l’ulteriore Release Candidate appena rilasciata, c’è da credere che la distribuzione finale dell’update possa ritardare? Sarebbe alquanto anomalo un posticipo del download di iOS 17.1 definitivo. La distribuzione della prima Release Candidate lo scorso martedì ci ha indicato (implicitamente) anche il giorno della prossima release finale. Questa dovrebbe avvenire non più tardi di martedì 24 ottobre. La sola seconda RC per gli iPhone 15 non smuove le cose, salvo qualche clamorosa decisione da parte dell’azienda di Cupertino.

Con il download di iOS 17.1 saranno introdotte una serie di novità interessanti. Il nuovo firmware, ad esempio, aggiunge i preferiti alla schermata di blocco utilizzando i widget e i suggerimenti all’interno di una playlist. Ci sono poi delle funzioni specifiche per gli iPhone 15 Pro, con una particolare funzione che assicura di non attivare la fotocamera o la torcia se il telefono è in tasca. Ancora, per i modelli non ‌iPhone 15 Pro‌, ci sarà un indicatore torcia nell’Isola Dinamica.

Continua a leggere su optimagazine.com