L’incontro tra Pietro Orlandi e Fedez a Muschio Selvaggio, inevitabilmente, ha scatenato polemiche. Molti utenti si sono scagliati contro Federico Lucia in modo indiretto, esprimendosi sulla bacheca del fratello di Emanuela Orlandi. Eppure la partecipazione di Pietro al podcast condotto dal rapper e imprenditore è servito a chiudere un cerchio, e per Fedez è stata un’occasione per chiedere scusa al fratello della cittadina vaticana scomparsa nel 1983.

Brevemente, durante una puntata di Muschio Selvaggio con Gianluigi Nuzzi ospite in studio, Fedez aveva sfiorato il tema della scomparsa di Emanuela Orlandi con toni troppo leggeri. Per questo motivo si era sollevato un polverone. I due si erano già chiariti ma ieri, venerdì 20 ottobre, Fedez e Pietro Orlandi hanno condiviso una foto che li ritrae insieme nello studio di Muschio Selvaggio. Fedez ha espresso “grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia”.

La stima è reciproca, e anche Pietro Orlandi su Facebook si è detto grato per aver registrato insieme al rapper una puntata di Muschio Selvaggio “senza censure“. Come detto in apertura, non tutti hanno apprezzato l’iniziativa. Qualcuno scrive “Non c’era bisogno di Fedez. Anche lui fa parte di un sistema di informazione sbagliato”. Pietro Orlandi interviene prontamente: “Mi ha dato lo spazio per dire quello che non riesco a dire da altre parti“.

Qualcun altro corregge il detrattore: “Se stai affogando, è più facile che si tuffi a salvarti un delinquente piuttosto che l’ingegnere vicino di casa, persona perbene ma timorosa persino di sporcarsi il vestito”. C’è chi fa l’esempio di Giorgio Perlasca che “era un fascista, e salvò la vita di migliaia di ebrei”.

Alcuni insistono accusando Fedez di speculare sulle cose e di cercare visibilità, altri sostengono che il punto di forza sarebbe proprio quello: la visibilità di Fedez potrebbe far arrivare la voce di Pietro ancora più lontano, trattandosi di un influencer seguito da milioni di giovanissimi.

La puntata di Muschio Selvaggio sarà anche un’occasione per parlare del disegno di legge per l’istituzione della commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, che approderà al Senato il 7 novembre.

