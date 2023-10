L’uscita della One Ui 6.0 è davvero prossima: siamo entrati nell’ultima fase del mese di ottobre e, nei giorni a venire, giungerà proprio la prima distribuzione stabile dell’aggiornamento dell’interfaccia insieme ad Android 14 su Samsung Galaxy S23 (come preannunciato da tempo). Il produttore compirà questo importante passaggio software in anticipo rispetto a quanto previsto in un primo momento, non senza accettare un compromesso: l’esperienza con l’update non sarà del tutto perfetta, almeno in uno specifico aspetto.

Il noto esperto e informatore Ice Universe ha parlato proprio della prossima distribuzione della One UI 6.0 nelle scorse ore, attraverso il suo profilo su X (ex Twitter). Secondo quanto riferito, Samsung avrebbe lavorato sodo sulla fluidità delle animazioni dell’interfaccia ma il risultato finale non sarebbe ancora ottimale. Nonostante ciò, il tempo dello sviluppo sarebbe concluso e dunque non ci sarebbe più tempo per un’ulteriore revisione del pacchetto più che corposo.

Ice Universe aveva già sollevato dei dubbi sulla bontà della One UI 6.0 in riferimento alla gestione delle animazioni nelle scorse settimane. Ebbene, la sua opinione non è cambiata neanche in prossimità del lancio dell’aggiornamento tanto atteso. L’esperto ritiene che molto è stato fatto, ma che gli sforzi (probabilmente) non hanno sortito tutti l’effetto sperato. La ragione della mancata perfetta ottimizzazione del software è da rintracciarsi forse nel framework dell’interfaccia. Quest’ultimo avrebbe avuto bisogno di una revisione alla radice e questa, per motivi di tempo magari, non è stata compiuta.

Anche se con qualche difetto nella fluidità delle animazioni, il Samsung Galaxy S23 si appresta a ricevere la One UI 6.0 insieme ad Android 14. Sarà meglio mantenere pronto il proprio dispositivo con una pulizia straordinaria dai contenuti e app superflui e con un opportuno backup preventivo e sempre consigliabile. Magari già la prossima settimana si muoverà qualcosa in questa direzione.

