Sergio Staino era un giornalista, fumettista, vignettista e regista nato a Piancastagnaio, in provincia di Siena, il 8 giugno 1940. È stato il creatore di Bobo, il personaggio che lo ha reso famoso, e il direttore de l’Unità.

Chi era Sergio Staino: la sua storia

Staino si laureò in architettura e iniziò la sua carriera come insegnante di educazione tecnica presso alcune scuole della provincia di Firenze.

Nel 1979 debuttò come fumettista sulla rivista Linus con Bobo, un intellettuale vagamente somigliante a Umberto Eco ma ispirato a se stesso. Bobo divenne presto un simbolo della satira politica e sociale italiana, con le sue riflessioni ironiche e taglienti.

Staino collaborò con vari quotidiani tra cui Il Messaggero e l’Unità di cui fu direttore dal 2016 al 2017. Nel 1986 fondò e diresse anche il settimanale Tango dal taglio satirico e realizzò diversi programmi televisivi per la Rai, tra cui Teletango e Cielito Lindo.

Durante la sua carriera si dedicò anche al cinema e al teatro, dirigendo e sceneggiando film come Cavalli Si Nasce e Non Chiamarmi Omar.

Staino fu anche un attivista politico. Vicino al Partito Democratico al quale si iscrisse, nel 2009 si candidò con Sinistra e Libertà alle elezioni europee e per questo rischiò di essere cacciato dal partito. Nel 2017 iniziò a collaborare con il quotidiano La Stampa, pubblicando ogni sabato La Striscia Di Bobo.

La morte

Staino morì il 21 ottobre 2023 all’età di 83 anni in ospedale a Firenze, dove era ricoverato da qualche giorno per una malattia. Per il suo male, il giornalista e fumettista era stato ricoverato già nel 2022 per poi ritornare all’ospedale nel settembre 2023. La sua scomparsa fu salutata con commozione da molti esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’informazione.

