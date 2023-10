L’app Yuka potrebbe davvero tornare utile per effettuare acquisti di beni alimentari e per l’igiene personale. In tanti utilizzano già lo strumento indipendente per valutare qualsiasi prodotto acquistabile attraverso il suo codice a barre, così da poter effettuare una scelta consapevole tra soluzioni affini. Cerchiamo dunque di capire come funziona e perché dovrebbe essere davvero pratico per tutti.

Funzionamento

L’app Yuka è gratuita sull’App Store Apple e sul Play Store di Google. Al primo utilizzo dello strumento, non è richiesta alcuna registrazione e l’uso degli strumenti di base del servizio è del tutto gratuito. Esiste poi un pacchetto a pagamento per attivare alcune funzionalità aggiuntive per gli utenti, come una modalità ricerca avanzata, la possibilità di utilizzare il servizio offline e ancora un accesso ad una cronologia illimitata di richieste di verifica.

Ma come funziona esattamente Yuka? Al primo accesso, l’applicazione richiede il consenso all’utilizzo della fotocamera del telefono. questo perché attraverso una semplice foto a qualsiasi codice a barre, si può risalire ad una scheda di valutazione Yuka (appunto) dei prodotti. Possono essere esaminati beni alimentari in vendita nei negozi e soluzioni per l’igiene personale come dentifrici, creme, saponi e anche make-up. L’analisi Yuka indica se quel prodotto è eccellente, buono, mediocre o di scarsa qualità e questo sulla base di determinati parametri. Per gli alimenti, i criteri oggettivi sono la qualità nutrizionale, la presenza di additivi e l’aspetto biologico del prodotto. Per i cosmetici ci si basa invece sull’analisi di tutti gli ingredienti del prodotto. Ad ognuno di questi viene associato un valore di rischio in base a dei dati scientifici.

L’esperienza d’uso con l’app Yuka è la seguente: dopo aver fotografato il codice a barre del prodotto di nostro interesse, la comparsa della scheda dello stesso bene è immediata. Scorrendo verso l’alto la notifica di riferimento, si può accedere alla sezione che specifica le caratteristiche peculiari di un alimento come di un cosmetico. Si ottiene dunque un punteggio generale per l’acquisto, se valido oppure no e una valutazione dettagliata sugli elementi potenzialmente a rischio per gli utenti.

L’app Yuka suggerisce prodotti alternativi quando il voto associato ad un prodotto è mediocre o del tutto negativo. In pratica, potranno essere visionati i prodotti corrispondenti di altri brand per individuare quello migliore in termini qualitativi. Proprio per questo motivo, il servizio induce abitudini di acquisto consapevoli che possono fare la differenza nel nostro carrello della spesa e dunque nella vita quotidiana.

Il team dell’app Yuka ci tiene a precisare che i giudizi forniti su qualsiasi prodotto sono imparziali e per nulla condizionati dai brand. Non c’è alcun condizionamento nell’analisi dei beni e dunque gli utenti finali possono esser certi di ottenere sempre valutazioni congrue con la vera natura di tutte le selezioni di acquisto.

Usabilità

La facilità di utilizzo dell’app Yuka non può essere messa in discussione. Ci troviamo al cospetto di uno strumento molto utile anche solo nella sua esperienza di base, e non quella premium a pagamento. Molto pratica, all’interno dell’applicazione. è la scheda cronologia che riporta il riepilogo delle ricerche effettuate (con la divisione tra alimenti e cosmetici). In ogni momento, è possibile quantificare il numero di prodotti analizzati e ritenuti eccellenti, buoni, mediocri o scarsi

In caso di problemi con l’app Yuka, è possibile accedere dalle impostazioni ad un’area di assistenza e di supporto, Una serie di FAQ, o il contatto diretto con gli sviluppatori, consente di risolvere piccoli e grandi problemi.

