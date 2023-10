Il colosso di Seul ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento beta di Android 14 con One UI 6.0 per il Samsung Galaxy Z Fold 5 e, al tempo stesso, ne ha rilasciato uno per la gamma Samsung Galaxy S23. Questo è il terzo upgrade beta del dispositivo pieghevole; il lancio iniziale è partito negli Stati Uniti, ma possiamo aspettarci che arrivi presto anche in altri Paesi idonei alla beta.

Mentre la prima beta della One UI 6.0 per Samsung Galaxy Z Fold 5 è stata piuttosto solida per alcuni, sembra che altri non siano stati così fortunati. La terza beta include correzioni per problemi esistenti ed anche alcuni problemi che non sono stati risolti. Tra i primi ci sono errori come il mancato funzionamento della schermata iniziale o della gesture di navigazione iniziale, l’ottenimento di uno schermo vuoto all’apertura del pannello rapido e la chiusura forzata quando si tenta di ritagliare una parte dello schermo in modalità orizzontale utilizzando il pannello Smart Select Edge. L’elenco dei problemi noti è di lunghezza simile. Nell’ultima beta, la modalità hyperlapse potrebbe non funzionare ad una velocità di 300x, Samsung Pay non essere visibile nella parte inferiore della schermata di blocco, potrebbero verificarsi arresti anomali nelle app Fotocamera e della One UI Home (che include la schermata iniziale e il cassetto delle app), ed anche verificarsi arresti anomali dell’intera interfaccia utente (anche se l’interfaccia utente dovrebbe ricaricarsi immediatamente dopo che si è verificato l’erro

Il terzo aggiornamento beta viene fornito con una versione del firmware che termina con ZWJ8, è un download di circa 770MB ed include la patch di sicurezza di ottobre 2023 (che non è una novità). Se partecipate al programma beta del Samsung Galaxy Z Fold 5, potrete scaricare l’aggiornamento da “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

