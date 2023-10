Tra gli smartphone Android di qualità e ad un prezzo piuttosto interessante ritroviamo ancora il Samsung Galaxy S22. Un dispositivo dello scorso anno che può essere acquistato ad una cifra molto più bassa rispetto a qualche mese fa, ma senza perdere l’appeal del suo comparto tecnico. Passa il tempo, spuntano nuovi smartphone Android, ma questo Samsung Galaxy S22 può considerarsi ancora un ottimo device e soprattutto allettante per il prezzo con cui si presenta quest’oggi su Amazon.

Samsung Galaxy S22 nuovamente sotto la luce dei riflettori: dettagli sul prezzo Amazon aggiornato

Altra promozione allettante, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Approfondendo infatti l’offerta odierna si può notare come il modello nero da 128GB di memoria interna sia acquistabile al costo di 538,41 euro. Cifra molto più appetibile solo rispetto a qualche settimana fa e che potrebbe far capitolare qualche utente ancora incerto a riguardo. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni tale Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Tra i vantaggi di acquistare smartphone su Amazon, c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno permettersi di acquistare dispositivi di questo genere. Va bene insomma il prezzo scontato, ma a volte diventa importante anche poter spendere l’intera cifra un po’ per volta. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22 ricordiamo la presenza di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus.

Lato hardware spazio al processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il comparto fotografico questo Samsung Galaxy S22 può contare su una tripla fotocamera con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh. Insomma un ottimo device ad un prezzo molto più conveniente su Amazon.

