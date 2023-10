Siamo davvero ad un passo dal rilascio dell’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 a bordo dei Samsung Galaxy S23. Pur non avendo ancora date ufficiali da partare all’attenzione dei nostri lettori, visto che il produttore coreano ha deciso di non sbilanciarsi sotto questo punto di vista, i segnali di quei giorni vanno in una direzione molto chiara. Nello specifico, dopo aver parlato della probabili migliorie previste sul discorso delle animazioni, stando a quanto condiviso nella giornata di ieri, ora è necessario analizzare più da vicino la beta numero 8 che ha visto la luce di recente.

Siamo ad un passo dall’aggiornamento con Android 14 sui Samsung Galaxy S23 dopo la beta 8

Per quale motivo pare mancare davvero poco alla distribuzione del nuovo aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14 sui Samsung Galaxy S23 dopo la beta 8? Il rilascio in questione, come riporta anche SamMobile, rappresenta un punto di svolta, in quanto per la prima volta da quando Samsung ha avviato il programma beta One UI 6.0 per la serie in questione, è arrivato un aggiornamento beta con un registro delle modifiche che non menziona alcuna correzione di bug specifica. Insomma, siamo ormai ai dettagli ed il pacchetto software appare pronto alla piena distribuzione.

Quali sono gli scenari allo stato attuale? Il segnale citato ci dice che ormai siamo ai dettagli. Anche se questo dovesse essere l’ultimo aggiornamento beta, come sospettato da diversi addetti ai lavori, ci vorranno alcuni giorni prima che Samsung concluda tutto e distribuisca la versione definitiva e stabile del pacchetto software. Qualcuno parla anche di settimane, ma la sensazione è che entro i primi dieci giorni di novembre si possa mettere la parola fine a questa vicenda.

Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S23 sarà effettivamente pronto entro quella scadenza con l’aggiornamento impostato su One UI 6.0.

Continua a leggere su optimagazine.com