Ci sono delle rimodulazioni TIM in arrivo per i clienti di linea fissa. Dopo quelle annunciate per il servizio TIMVISION all’interno di questa settimana, lo stesso operatore ha comunicato nuove modifiche delle condizioni contrattuali che entreranno in vigore dal prossimo 1° dicembre.

Con la motivazione classica delle sopravvenute nuove condizioni del mercato, le rimodulazioni TIM comporteranno un amento del costo di alcune offerte di linea fissa per importi variabili da 1,99 euro a 5,4 euro ogni mese. Almeno le promozioni in essere non subiranno delle variazioni. Non è stata resa nota una lista esatta dei piani coinvolti dai rincari, ma i clienti coinvolti hanno già ricevuto una comunicazione al riguardo nella fattura valida per il mese di ottobre. Come pure già accennato, l’aumento sarà effettivo dal mese di dicembre e non prima.

Per chi non vorrà accettare le rimodulazioni TIM, c’è la possibilità di recedere dal proprio contratto senza penali o costi i recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, ma dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2023 e non oltre. Il diritto del consumatore finale potrà essere esercitato in diverse modalità. La prima passa per il Servizio Clienti 187 ma ci si può avvalere anche dell’Area Clienti MyTIM o si può procedere all’invio di una raccomandata all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) o di una mail PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it. In questi ultimi due casi, è necessario allegare alle missive anche una copia del documento di identità. In ultima battuta, ci si può rivolgere anche ad un negozio fisico dell’operatore.

I canali su indicati dovranno essere presi in considerazione anche se il cliente ha intenzione di passare ad altro operatore. Nella comunicazione, andrà sempre specificata la causale del passaggio ossia la “Modifica delle condizioni contrattuali”. imposte dal vettore a monte.

