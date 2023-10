Raffaele Cutolo è stato un boss spietato e potente, controverso ed enigmatico. O’Professore si è portato nella tomba alcuni dei più grandi e misteriosi segreti della storia d’Italia, come le verità sul caso Enzo Tortora, i rapporti tra la camorra, le Brigate Rosse e i servizi segreti, nonostante i 50 anni passati in carcere.

Ad accrescere l’aura del personaggio Cutolo ha contribuito in modo determinante il film “Il Camorrista” di un debuttante Giuseppe Tornatore del 1986, che riscosse notevole successo ed è considerato ancora oggi un cult del cinema italiano.

Oggi la storia del Professore di Vesuviano è raccontata in una serie TV in 5 puntate che fu girata contestualmente al film, nel 1985, ma che non ha mai visto la luce. Grazie alla rielaborazione del progetto prodotta da Titanus Production e RTI, e curata dallo stesso Tornatore, a cui è stato affidato il restauro dell’opera, “Il Camorrista – La serie” sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 26 ottobre. La serie verrà distribuita da Minerva Pictures.

A quarant’anni di distanza dalle riprese, si è intervenuto su colore, suono e formato, reso da 1:33 a 16:9. Nei panni di Raffaele Cutolo ritroviamo Ben Gazzara, mentre Laura Del Sol nella serie è la sua potente sorella Rosetta. Leo Gullotta interpreta il commissario Iervolino.

