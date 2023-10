L’annuncio della nuova funzione del doppio account WhatsApp sullo stesso telefono è giunta nelle scorse ore da Meta. La novità era molto attesa, dopo le recenti opzioni multidispositivo del servizio di messaggistica che pure hanno permesso di avere lo stesso numero attivo su più telefoni e device. Ora, il cambiamento proposto prevede quanto segue: sullo stesso smartphone e da un’unica app WhatsApp si potranno attivare, simultaneamente, due numeri (magari il primo personale e il secondo di lavoro).

La stratagemma adottato fino a questo momento per avere il doppio account WhatsApp su uno stesso telefono è stata quello di creare un’applicazione gemella (o clone) sul proprio telefono. D’ora in poi, questa procedura non sarà necessaria. Direttamente dalle impostazioni del servizio, è ora possibile attivare due numeri diversi e avere sempre a portata di mano ogni conversazione, senza la necessità di disconnettersi ogni volta. Per farlo, si ha naturalmente bisogno di un secondo recapito telefonico, magari di una seconda scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM.

Le linee guida per il secondo account WhatsApp sono estremamente semplificate: il percorso ufficiale richiede il semplice accesso alle impostazioni di WhatsApp. Una volta visitata la scheda profilo, bisogna cliccare sulla freccia accanto al proprio nome e dunque scegliere la voce “Aggiungi account”. A questo punto, si attiva la consueta procedura di attivazione del nuovo profilo con l’arrivo di un codice di verifica di sicurezza e il gioco è fatto.

La funzione del doppio account WhatsApp non lascia indietro il discorso privacy legato ad ogni singolo profilo sul proprio telefono. Sempre attraverso le impostazioni, è possibile gestire e controllare i settaggi relativi alla sicurezza personale. Allo stesso tempo, Meta ricorda anche che solo la versione ufficiale di WhatsApp consente di utilizzare il doppio numero su un solo telefono senza pericolo. Meglio diffidare da applicazioni fake presenti sugli store di riferimento e che magari nascondono qualche malware pericoloso.

