Qualora foste in cerca di un nuovo tablet del marchio Samsung, tra quelli maggiormente consigliati ed attualmente in offerta su Amazon è il Samsung Galaxy Tab A8. Il device offre ottime qualità hardware e software ed è molto veloce, perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo, che sia per studio, lavoro oppure intrattenimento. Quest’oggi, lo porterete a casa con un super sconto del 39% al prezzo di 194 euro (invece di 319,90 euro di listino), nella versione italiana, con l’opzione di colore Grey e connessione 4G LTE. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Tab A8 misura 246.8×161.9×6.9mm per circa 508gr. di peso; presenta un display LCD TFT da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel, 160ppi). Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Unisoc Tiger T618 (12nm), abbinato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile con scheda microSD fino a 1TB), e GPU Mali G52 MP2. Il tablet è alimentato da una batteria Li-Po da 7040mAh, non rimovibile, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 15W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il terminale sfoggia sul retro una fotocamera da 8MP (con autofocus e apertura F2.0), mentre nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 5MP (apertura F2.2).

Offerta Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici LTE RAM 4 GB 64 GB... Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy...

Estetica giocosa con un tocco di stile Galaxy Tab A8 ha un animo...

Il Samsung Galaxy Tab 8 è dotato di sensori quali accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità e bussola digitale; in termini di connettività offre: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth v 5.0, porta USB di tipo-C 2.0, ingresso per jack audio da 3.5mm e GPS (con GLONASS, Galileo, QZSS). Troviamo anche quattro speaker e supporto per audio immersivo Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 11 eseguito fuori dalla scatola abbinato a interfaccia utente Samsung One UI.

