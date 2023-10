Il colosso di Seul sta lavorando da molti mesi al sequel del telefono economico Galaxy A24. Com’era prevedibile, si chiamerà Samsung Galaxy A25. Il device è stato individuato in un benchmark alcune settimane fa e ora ha superato un altro test online. Il prossimo telefono economico di Samsung è apparso nel test online HTML5, dove ha superato un punteggio del browser di 520 punti utilizzando Samsung Internet 22.0. Ancora più importante, il benchmark ha riconfermato il numero del modello SM-A256B e che esegue già Android 14, il che lo rende un dispositivo con la nuova One UI 6.

Come riportato da “SamMobile“, l’azienda sudcoreana ha lavorato per mesi sul firmware beta One UI 6.0 e sta testando l’aggiornamento con l’aiuto di innumerevoli utenti di dispositivi Galaxy. L’upgrade uscirà dalle fasi beta prima della fine dell’anno ed i telefoni Galaxy inizieranno a essere spediti con la One UI 6.0 pronta all’uso (il Samsung Galaxy A25 sarà tra questi). Non c’è alcuna nota ufficiale su quando il colosso di Seul potrebbe rilasciare il device. Ogni nuova fuga di notizie e rumors ci avvicina ad un quadro completo del telefono, e sebbene il test HTML5 non abbia rivelato molto in termini di hardware, altri benchmark lo hanno fatto.

Secondo Geekbench, il Samsung Galaxy A25 sarà alimentato dal chip Exynos 1280. L’Exynos 1280 è il precursore del 1380 ed è stato rilasciato all’inizio del 2022. Ha quattro core CPU Cortex-A78, quattro core Cortex-A55 e una GPU ARM Mali-G68 MP4. In Geekbench, il chip era abbinato a 8GB di RAM, ma possono esistere anche varianti con meno memoria. Presumibilmente, il telefono avrà un sensore primario da 50MP e uno sparatutto per selfie da 13MP. L’hardware di imaging potrebbe essere simile a quello dell’A24, ma non escludiamo che il produttore asiatico utilizzi la propria esperienza nell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità della fotocamera attraverso un software ed un’ottimizzazione superiori.

