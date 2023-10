L’avvento di Lionel Messi in MLS – Major League Soccer è stato un evento sportivo e mediatico di assoluta rilevanza. Dopo aver vinto il Mondiale in Qatar con la sua Argentina, il fuoriclasse, ex Barcellona e Paris Saint Germain, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per vestire la maglia dell’Inter Miami. L’operazione rappresenta un nuovo tentativo per far crescere la passione degli americani per il calcio, non proprio lo sport nazionale oltre oceano.

I primi mesi della Pulce a Miami, che hanno catalizzato l’attenzione non solo degli appassionati di calcio, durante i quali si sono registrati clamorosi sold out in tutti gli stadi in cui ha giocato, vincendo anche la Coppa di Lega, sono stati raccontati in una docu serie in 6 puntate di Amazon TV+ dal titolo Messi Meets America. I primi tre episodi sono già disponibili sulla piattaforma di streaming.

La docu serie va oltre lo sport, mostra lontano dai riflettori di colui che in molti considerano il miglior giocatore di tutti i tempi, mostrando il suo percorso di ambientamento nella nuova realtà e il rapporto con i nuovi compagni di squadra.

Nel primo episodio della serie compare anche David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami e presidente del club.

Continua a leggere Optimagazine