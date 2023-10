Nome: Mariacarla

Cognome: Boscono

Anno di nascita: 1980

Città: Roma

Piattaforme: Instagram

Categoria: Moda

Chi è Mariacarla Boscono

Mariacarla Boscono è una supermodella e attrice teatrale nata a Roma nel 1980. Fin da bambina ha coltivato la passione per la moda e lo spettacolo, grazie alla sua famiglia di origini piemontesi attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda. Mariacarla ha trascorso l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia, dove ha iniziato la sua carriera come modella a 16 anni, incoraggiata da un fotografo amico di famiglia. Ha firmato un contratto con l’agenzia DNA Model Management di New York e ha debuttato sulle passerelle di Alberta Ferretti e Laura Biagiotti nel 1996.

ARTICOLI CORRELATI

Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa: negli anni Mariacarla Boscono è diventata una delle top model più richieste e apprezzate a livello internazionale. Ha sfilato per le più grandi case di moda al mondo, tra cui Chanel, Dior, Versace, Prada, Gucci, Valentino, Armani e molti altri. Ha anche prestato il suo volto per numerose campagne pubblicitarie di marchi prestigiosi, come Calvin Klein, Givenchy, Dolce & Gabbana, Bulgari, Yves Saint Laurent e Roberto Cavalli. Ha inoltre posato per le copertine di riviste di moda come Vogue, Elle, W, Harper’s Bazaar e Vanity Fair.

Il teatro

Oltre alla moda, Mariacarla Boscono si è dedicata anche al teatro e alla recitazione.

Ha debuttato sul palcoscenico di New York nel 2006 con lo spettacolo Le Serve di Jean Genet. Ha poi recitato in altre opere teatrali, come Donne Per Shakespeare con la compagnia Klesidra e Il Racconto D’Inverno di William Shakespeare, sotto la regia di Imogen Kusch.

Nell’ottobre 2023 ha annunciato il fidanzamento con l’atleta olimpico Claudio Stecchi. In passato è stata legata sentimentalmente con il trapper Ghali.

Continua a leggere su optimagazine.com