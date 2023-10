Continua a calare il prezzo su Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, dispositivo di ormai qualche anno fa, ma che si ritrova ad avere ancora un comparto tecnico di tutto rispetto. Con gli sconti di questo periodo, risulta poi decisamente più interessante puntare su questo modello, nonostante non si stia parlando dell’ultimo top di gamma di casa Apple. Approfondendo ciò che offre Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, si può notare come ci sia uno sconto dell’11% applicato sul prezzo precedente di 759 euro.

Sorprende la proposta con rilancio per iPhone 13 a prezzo molto basso su Amazon oggi

Rilancio inatteso, dunque, dopo la promozione flash dello scorso fine settimana. Questo significa che attualmente tale modello può essere acquistato ad una cifra di 679 euro. C’è disponibilità immediata su Amazon, quindi non bisogna attendere tempo per ricevere questo iPhone 13 direttamente a casa propria e ricordiamo senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Altro aspetto positivo di acquistare tale prodotto su Amazon è la possibilità di pagare a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno l’opportunità di approcciarsi a tale acquisto.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Può sicuramente valere ancora la pena puntare su questo iPhone 13 ed a questo punto approfondiamo le sue specifiche tecniche. Parliamo di uno smartphone di stampo Apple che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware questo iPhone 13 è animato dal processore A15 Bionic che consente prestazioni di altissimo livello.

Per il comparto fotografico spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Per la fotocamera anteriore spazio ad un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Come visto un ottimo rapporto qualità-prezzo da non sottovalutare.

