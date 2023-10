Alfonso Signorini torna al timone della diretta del Grande Fratello 2023, giunto alla dodicesima puntata, in onda alle 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nella casa più spiata d’Italia c’è apprensione per Giuseppe Garibaldi, protagonista negli ultimi giorni di una serie di incomprensioni con Beatrice Luzzi, ancora una volta risultata la preferita del pubblico. Le sue condizioni di salute devono essere valutate da un medico e il giovane collaboratore scolastico potrebbe essere costretto a lasciare temporaneamente la casa.

Intanto Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina Modini e Samira Lui sono a rischio eliminazione per effetto delle nomination di lunedì scorso.

C’è da registrare anche la prima uscita volontaria di questa edizione. Heidi Baci è stata assalita dai sensi di colpa dopo aver saputo dal papà che sua madre soffriva per la sua relazione pubblica con Massimiliano Varrese.

Per una concorrente che va via, tre nuovi inquilini entrano nel gioco. Si tratta di Giampiero Mughini, Jill Cooper, che nella casa già c’era, ma in qualità di allenatrice, e Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island.

