I vocali WhatsApp sono vicinissimi ad una rivoluzione che li riguarda da vicino, ossia la funzione di ascolto per una sola volta proprio delle note audio. Esattamente come accade per le foto e i video già da tempo, l’utente potrà scegliere di inoltrare il suo messaggio sonoro con questa opzione, di certo nell’ottica di tutelare la sua privacy.

La novità commentata in queste ore è inclusa nell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.22.4 disponibile sul Google Play Store e pure il pacchetto WhatsApp beta per iOS 23.21.1.73 presente nell’app TestFlight. Chi ha installato già i pacchetti sperimentali visualizza ora una nuova icona con il numero uno nella barra di invio dei vocali WhatsApp. Selezionandola, la nota audio verrà inviata al destinatario che potrà ascoltarla una volta sola.

L’esperienza di ascolto dei messaggi vocali WhatsApp sarà la seguente: dopo aver aperto la nota e averla sentita, questa non sarà più attivabile. Per questo motivo, lo stesso contenuto non potrà essere inoltrato in nessun modo, oltre che non fruibile una seconda volta se non ascoltato attentamente nella prima e unica occasione a disposizione. La soluzione trovata dagli sviluppatori preserva senz’altro la sicurezza dei dati personali degli utenti, soprattutto di quelli che hanno particolarmente a cuore ogni dato e contenuto condiviso con chiunque attraverso chat singole e di gruppo. Proprio in queste ultime, l’opzione sarà di certo molto utilizzata per tutelarsi da usi spiacevoli dei propri contenuti.

L‘opzione per ascoltare una volta sola i messaggi vocali WhatsApp sarà in test ancora per un po’ di tempo. Prima che la novità arrivi per tutti gli utenti, sia Android che iOS, di certo bisognerà attendere un tempo non brevissimo, anche svariate settimane. Eventuali novità in merito alla distribuzione definitiva dell’opzione saranno riportate su queste pagine, non appena disponibili.

