In questo articolo raccogliamo le anticipazioni di Amici del 22 ottobre, quinta puntata. Domenica 22 ottobre andrà infatti in scena su Canale 5 la puntata quinta del talent show di Maria De Filippi e il pubblico da casa potrà assistere alla prima eliminazione di questa edizione. Un concorrente, infatti, alla fine della puntata lascerà il programma, come riporta la pagina Amici Notizie.

L’appuntamento è, come sempre, a partire dalle ore 14.00 su Canale 5 con nuove sfide e tanti ospiti. In studio ci sarà Rkomi, giudice speciale della gara di canto. Al primo posto per lui c’è Mew, seguito da Lil Jolie e Stella a pari merito. Chiude la classifica di Rkomi Mida.

Giudice della gara di ballo è invece la stessa della danza Eleonora Abbagnato che premia Sofia, mettendola al primo posto della classifica. Ultimo: Simone. In studio anche Fiorella Mannoia che giudica la gara di interpretazione. Il ballerino Kledi, poi, fa ritorno ad Amici per giudicare la gara di improvvisazione di danza.

C’è spazio anche per spiare scene della quotidianità dei concorrenti in casetta: sbocciano i primi amori e si vede un bacio tra Petit e Mariasol, prima coppia di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2023/2024.

Anna Pettinelli pone in sfida il cantante SpaceHippiez che viene eliminato. Entra nella scuola di Maria De Filippi il cantante Samu Spina. Questa è la prima eliminazione quest’anno ma tutta lascia presagire che nelle prossime settimane ne vedremo molte altre. Facoltà dei docenti di Amici è infatti quella di porre in sfida i concorrenti tra loro ma non solo: i titolari possono essere messi in sfida anche con aspiranti concorrenti, che si aggiudicherebbero la maglia in caso di vittoria con conseguente eliminazione del titolare del banco.

Ospiti musicali sono Mr.Rain e Clara che presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo Un Milione di Notti.