Ottime notizie in queste per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S23 e di qualsiasi altro modello del produttore corerano dichiarato compatibile con il nuovo aggiornamento impostato su Android 14 e One UI 6.0, almeno per quanto riguarda il pubblico che da sempre mostra particolare attenzione al discorso delle animazioni. Già, perché oggi 19 ottobre è molto importante andare ad integrare il discorso fatto nella giornata di ieri sul normale processo evolutivo per questa serie, una volta disponibile il pacchetto software in versione definitiva. Capiamo insieme in quale direzione stiano andando gli sviluppatori.

Probabile l’arrivo delle animazioni avanzate per Samsung Galaxy S23 con l’aggiornamento Android 14 e One UI 6.0

Su quali basi questa mattina possiamo parlare di animazioni evolute e migliorate per i vari Samsung Galaxy S23, nel momento in cui risulterà disponibile l’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0. Un interessante quadro ci viene fornito direttamente da SamMobile, secondo cui in queste settimane Samsung ha costantemente migliorato la velocità, la fluidità e l’affidabilità del software con nuovi aggiornamenti beta costanti. Ben sette uscite, purtoppo non in Italia, a testimonianza del fatto che l’impegno sia stato costante dalla fine della stagione estiva.

Per farvela breve, abbiamo la certezza che siano state migliorate le animazioni all’apertura e alla chiusura delle applicazioni. L’azienda sudcoreana ha inoltre corretto il bug segnalato a più riprese da chi ha testato l’aggiornamento con Android 14 sul proprio Samsung Galaxy S23, per il quale lo stato del widget del lettore multimediale esteso non veniva memorizzato nella schermata di blocco e nell’area delle notifiche.

Solo nei prossimi giorni sarà più chiara la situazione, in merito al reale impatto avuto dall’aggiornamento con One UI 6.0 a bordo dei vari Samsung Galaxy S23 che hanno visto la luce nel corso degli ultimi mesi. Cosa vi aspettate?

