Sergio Rubini è impegnato a Recanati per dirigere le riprese di “Leopardi – Vita e amori del poeta”, la miniserie in due episodi che racconta uno degli autori più illustri della letteratura italiana. Sullo schermo Giacomo Leopardi avrà il volto di Leonardo Maltese. Al suo fianco ci saranno Alessio Boni nei panni del padre Monaldo, Giusy Buscemi nel ruolo dell’amore irraggiungibile del poeta, Fanny Targioni Tozzetti, e Cristiano Caccamo nelle vesti dell’amico Ranieri.

Per l’occasione Recanati è stata riportata all’aspetto dell’Ottocento, attraverso la rimozione della segnaletica stradale e la copertura di campanelli e cassette della posta sulle facciate delle case.

Quello di Sergio Rubini sarà un Leopardi in chiave diversa rispetto all’immaginario collettivo. “È un Leopardi senza gobba – aveva dichiarato il regista in un’intervista al Corriere della Sera, presentando la serie – Nel senso che il nostro desiderio è quello di raccontare la vita di Leopardi, ma soprattutto il leopardismo, la sua visione del mondo, liberarlo dalla croce di essere esclusivamente il poeta del Sabato del villaggio o di versi – pur immortali – come quelli de L’infinito”.

La miniserie dunque racconterà “il Leopardi filosofo e il Leopardi comico” come ha precisato Rubini, sottolineando come il poeta sia “stato una figura assolutamente libera”, nonostante in tanti, nel corso degli anni, abbiano provato a utilizzare la sua immagine per fini di propaganda ideologica.



Fonte immagine di copertina: Twitter – RB Casting

Continua a leggere Optimagazine