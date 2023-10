Come suona un disco di cover in mano a un Re Mida? Pin Ups di David Bowie è la risposta: il Duca Bianco rende omaggio a brani di band britanniche degli anni ’60 che lo hanno influenzato e che ha visto dal vivo nei club londinesi, come i Pretty Things, i The Who, gli Yardbirds e i Pink Floyd.

Offerta Pinups BOWIE DAVID

PIN UPS - REMASTERIZADA

L’album fu concepito come un “tappabuchi” per prendersi una pausa in una zona sonora di comfort. Così il cantautore, svestiti i panni di Ziggy e pronto per buttarsi nel soul, si concesse di rendere omaggio a tutti gli artisti cui doveva qualcosa.

Le registrazioni si svolsero tra luglio e agosto 1973 al Château d’Hérouville in Francia, dove Bowie tornerà in seguito per incidere Low (1977). Fu il suo ultimo album co-prodotto da Ken Scott e l’ultimo con la sua band The Spiders from Mars, anche se il batterista Mick Woodmansey fu sostituito da Aynsley Dunbar. Il clima tra i musicisti era teso e questo si rifletté nelle tracce, che suonano aggressive e irriverenti.

La copertina originale dell’album mostrava Bowie e la supermodella Twiggy, fotografati a Parigi da Justin de Villeneuve per Vogue. Tuttavia, la rivista rifiutò di pubblicare la foto e Bowie la usò per il suo disco. La copertina preferita da Bowie era invece una foto di Linda McCartney che lo ritraeva con la sua band davanti a un negozio di souvenir.

Pubblicato il 19 ottobre 1973 e preceduto dal singolo Sorrow, una cover dei Merseys, Pin Ups fu un successo commerciale ma fu duramente attaccato dalla critica che lo accusò di essere inferiore agli originali e privo di personalità. In seguito, alcuni critici hanno rivalutato l’album, considerandolo un esperimento nostalgico e divertente. Sempre un po’ in ritardo.

Continua a leggere su optimagazine.com