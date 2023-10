Seconda puntata di Anima Gemella, in onda stasera 18 ottobre su Canale5. Composta da quattro puntate da 100 minuti ciascuna, la nuova fiction Mediaset è stata realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI.

Carlo è uno stimato medico che non ha ancora superato il lutto per la morte dell’amata moglie Adele, che non è riuscita a salvare. L’uomo ha cercato di voltare pagina con Margherita, collega di lavoro nonché migliore amica della defunta Adele. Prossimo alle nozze, Carlo incontra la misteriosa Nina, una truffatrice che inganna le persone fingendosi medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Sarà questa donna enigmatica a far vacillare tutte le sue certezze.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata:

Tra Carlo e Nina inevitabilmente inizia a nascere un’attrazione, ma la ragazza è ossessionata dalla presenza di Adele e vorrebbe tanto tornare alla sua vecchia vita. Su indicazione dell’amica Annabella scopre che Bosio, il re del cioccolato, sta organizzando una festa: è un ottimo pretesto per intrufolarsi e truffare gente facoltosa. Quello che non sa e’ che Margherita è la figlia di Bosio, e che in occasione dell’evento ufficializzerà la sua promessa di matrimonio con Carlo. Nina delusa da questa scoperta, decide di chiudere definitivamente con lui; ma il medico continua a cercarla nella speranza di trovare delle risposte a tutti i misteri che stanno emergendo dopo la morte di Adele.

Nel cast di Anima Gemella: Daniele Liotti nei panni di Carlo, un medico e chirurgo torinese di grande talento a cui è venuta a mancare la moglie Adele. Chiara Mastalli è Nina, una giovane truffatrice che si finge medium. Valentina Corti è Adele, la moglie defunta di Carlo. Alice Torriani è invece il volto di Margherita, una collega di Carlo e migliore amica di Adele.

Nel cast troviamo anche: Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Stefano Santospago, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Roberto Accornero, Anita Kravos, con la partecipazione di Urbano Barberini, Stefania Rocca e di Barbara Bouchet.

L’appuntamento con Anima Gemella è per stasera alle 21:40 su Canale5.

Continua a leggere su optimagazine.com.