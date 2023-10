Occorre fare molta attenzione alla bufala che circola in queste ore sui social, a proposito di Clint Eastwood morto. Periodicamente, infatti, il famosissimo attore americano si ritrova al centro di notizie simili. Puntualmente, mai confermate. Complice la sua età (parliamo della bellezza di 93 primavere), spesso e volentieri questa fake news torna alla ribalta. Certo, sul nostro magazine in passato ci siamo concentrati anche su altri aspetti relativi alla carriera di questo personaggio, come abbiamo avuto di constatare con altri approfondimenti, ma è chiaro che oggi sia opportuno focalizzarsi su determinate questioni più specifiche.

Sta tornando la bufala su Clint Eastwood morto oggi: smentita più opportuna che mai

Insomma, insistendo con questa storia, prima o poi i bufalari ci prenderanno. Proprio per questioni anagrafiche. Fino a quel giorno, però, sarà un dovere smentire i tanti rumors che da tempo gravitano attorno a questo personaggio. Se da un lato sta tornando la bufala su Clint Eastwood morto oggi, al contempo l’occasione è utile per evidenziare come l’attore sia in perfetta salute. Stando almeno alle ultime informazioni che è possibile reperire sul web. Come sempre avviene in questi casi, occorre molta prudenza da parte degli utenti per evitare errori ampiamente evitabili.

Probabile che nei prossimi mesi tornerà la bufala su Clint Eastwood morto. In questi casi, l’unica cosa da fare è consultare i canali ufficiali dell’attore e le principali agenzie di stampa che operano in Italia, in modo da farsi un’idea più precisa sulla situazione reale. In assenza di riscontri, sarà praticamente certa la nuova fake news del giorno. Una pratica che, negli ultimi anni, è diventata sempre più diffusa sul web, coinvolgendo di volta in volta vari personaggi famosi.

Dunque, massima attenzione alla bufala su Clint Eastwood morto, secondo le informazioni trapelate il 18 ottobre.

