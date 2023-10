L’OPPO Find N3 è l’ultimo smartphone pieghevole del produttore cinese, che segue il Find N3 Flip. Anche se il lancio è ormai dietro l’angolo (l’arrivo è previsto proprio giovedì 19 ottobre), nuove ed interessanti notizie hanno rivelato il design di questo dispositivo tramite rendering ufficiali. Andiamo subito a dare un’occhiata ai dettagli emersi.

Il gigante tecnologico cinese si sta preparando a lanciare il Find N3 domani 19 ottobre; nella stessa data sarà presentato anche il OnePlus Open, che dovrebbe trattarsi fondamentalmente di un modello Find N3 rimarchiato. L’ultima fuga di notizie arriva dal noto informatore Evan Blass, che ha condiviso i rendering per la stampa su X (ex Twitter). Dando uno sguardo alle immagini, possiamo notare il prossimo smartphone pieghevole nelle sue opzioni di colore oro e nero. Tuttavia, il device dovrebbe arrivare anche nelle varianti nera, rossa e verde. Una delle immagini trapelate mostra che il Find N3 misura 5,8 mm di spessore per circa 245gr. di peso. La parte posteriore racchiude un grande modulo fotocamera circolare, mentre la parte anteriore ospita un foro per la fotocamera selfie.

Sotto la scocca integra una grande batteria da 4805mAh dotata di supporta per la ricarica rapida SuperVOOC da 67W. OPPO afferma che il pieghevole è in gradi di passare dall’1% al 100% in soli 42 minuti. Per quanto riguarda l’archiviazione, il nuovo Find N3 sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 16GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Il nuovo smartphone sarà più grande rispetto al suo predecessore e sfoggerà fotocamere con marchio Hasselblad, quanto alle specifiche dovrebbero essere le medesime del OnePlus Open. Nella parte interna, il display sarà un OLED LTPO pieghevole da 7,8 pollici, mentre quella esterna sfoggerà un OLED da 6,31 pollici; entrambi i pannelli avranno una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Continua a leggere su optimagazine.com