L’industria automobilistica sta affrontando una complessa transizione verso la mobilità sostenibile, un processo che sta provocando una serie di conseguenze sul mercato.

Secondo il Centro Studi Fleet & Mobility, mentre nel 2019 il 42% delle auto immatricolate in Italia si attestava sotto i 20 mila euro di listino, per un totale di circa 800 mila veicoli, nel 2022 la quota è scesa al 27% con appena 360 mila vetture vendute.

Un risultato peggiore interessa le auto a meno di 14 mila euro, infatti se nel 2019 i veicoli più economici avevano una quota di mercato del 7%, oggi queste vetture sono quasi completamente sparite dai listini.

Per gli analisti questo fenomeno è da attribuire alle normative UE finalizzate a ridurre le emissioni di CO2, misure che stanno portando le case automobilistiche a ridurre l’offerta di vetture termiche in favore delle auto ibride ed elettriche, che tendenzialmente presentano prezzi di listino più elevati.

A tutto ciò bisogna aggiungere l’aumento dei costi di mantenimento dell’auto, dovuto in parte all’inflazione, in particolare per quello che riguarda le spese per la manutenzione, la benzina e la polizza RCA.

Lo studio di Facile.it che aiuta a scegliere tra l’acquisto e il noleggio dell’auto

Lo scenario attuale sta spingendo una percentuale di italiani sempre più ampia a orientarsi verso il noleggio auto a lungo termine, una soluzione di mobilità comoda ed efficiente, nonché piuttosto vantaggiosa dal punto di vista economico.

La convenienza di questa formula è stata messa in evidenza anche da uno studio realizzato da Facile.it, portale di comparazione che permette di confrontare online e del tutto gratuitamente le proposte di noleggio a lungo termine più interessanti del momento.

Nel dettaglio, l’analisi ha messo a confronto tutte le spese richieste per l’acquisto finanziato e per il noleggio a lungo termine di una Smart ForTwo Coupé elettrica, una citycar a zero emissioni.

Secondo la ricerca, in 35 mesi l’acquisto della vettura richiede un versamento di 17.511 euro, considerando un canone mensile di 199 euro e un anticipo iniziale di 5.000 euro. Questo valore tiene conto anche delle spese di mantenimento, in particolare dell’assicurazione RCA (1.950 euro), della polizza danni al veicolo (2.100 euro), della revisione (80 euro circa), del tagliando (700 euro) e della manutenzione straordinaria (700).

Optando per il noleggio auto lungo termine, invece, tutti i costi di mantenimento sono inclusi nel contratto, eccezion fatta per il bollo, che per tale ragione non è stato incluso nelle simulazioni.

Nel dettaglio, in 36 mesi la spesa per noleggiare unaSmart ForTwo Coupé elettrica ammonta complessivamente a 11.524 euro, a fronte di un anticipo di 4.000 euro e di un canone mensile di 209 euro. In 3 anni, quindi, con il noleggio è possibile risparmiare 5.987 euro rispetto all’acquisto finanziato.

Noleggio auto a lungo termine: tutti gli aspetti da valutare

Quando si opta per il noleggio auto a lungo termine può essere utile conoscere una serie di aspetti.

Innanzitutto, le società possono richiedere un anticipo opzionale, il cui importo può arrivare di norma fino al 10-15% del valore di listino della vettura. L’anticipo serve per ridurre il canone mensile e fornire maggiori garanzie al noleggiatore, ma nella maggior parte dei casi è possibile azzerarlo pagando un canone più elevato.

Oltre all’anticipo le aziende prevedono anche un deposito cauzionale, una somma che non sempre viene richiesta e serve per tutelarsi in caso di mancati pagamenti o danni all’auto noleggiata.

Nel contratto di noleggio è inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ad eccezione dei valori di franchigia. Naturalmente, la vettura dev’essere restituita in buone condizioni, inoltre bisogna realizzare tutti gli interventi previsti recandosi presso le officine convenzionate indicate dalla società di noleggio.

Nel canone sono comprese le assicurazioni RCA e PAI, ossia la polizza obbligatoria di responsabilità civile che copre i danni provocati a terzi durante la guida e la copertura per i danni al conducente.

Le assicurazioni però prevedono franchigie, scoperti e massimali come qualsiasi polizza assicurativa, quindi è opportuno valutare bene questi aspetti prima di sottoscrivere il contratto, se necessario considerando la possibilità di ridurre le franchigie o aumentare i massimali proposti.

Un altro servizio generalmente incluso è il soccorso stradale in Italia e in Europa, per ricevere assistenza in caso di incidente o guasto del veicolo. Dopodiché, esistono una serie di servizi opzionali che possono essere aggiunti nel contratto pagando un importo del canone superiore.

Si tratta, per esempio, della sostituzione degli pneumatici stagionali con il cambio delle gomme estive e invernali, della tutela legale in caso di controversie legate ai sinistri o ad altri inconvenienti, oppure del veicolo sostitutivo.

Cosa succede alla fine del noleggio a lungo termine

Un contratto di noleggio a lungo termine permette di scegliere il modello di auto desiderato, personalizzarlo nell’allestimento, definire il chilometraggio da includere e la durata del servizio di noleggio. In genere, questa formula consente di usufruire di una vettura nuova per un periodo compreso tra 24 e 60 mesi, dopodiché è possibile decidere fra tre diverse opzioni.

La prima consiste nella restituzione della vettura senza sottoscrivere un altro contratto di noleggio, di fatto consegnando il mezzo e terminando ogni rapporto con la ditta.

La seconda opzione permette di restituire l’auto e noleggiare un altro veicolo, per beneficiare di una vettura sempre nuova, sicura e tecnologicamente aggiornata, adatta alle proprie esigenze di mobilità.

Infine, l’ultima opzione è rappresentata dal rinnovo del contratto di noleggio, prolungando il servizio per un altro periodo qualora ci si fosse trovati bene con la vettura e si desiderasse continuare a guidare lo stesso mezzo. A prescindere dalla soluzione scelta, con il noleggio a lungo termine non si rischia la svalutazione dell’auto, poiché il veicolo rimane di proprietà della società di noleggio.

Questo aspetto è particolarmente utile nel noleggio di auto elettriche, vetture difficili da rivendere che spesso perdono rapidamente il proprio valore di mercato, soprattutto a causa del deperimento delle batterie e dei costi elevati di sostituzione del sistema di accumulo.

Il noleggio a lungo termine è anche una formula comoda e versatile, per guidare una vettura sempre nuova senza preoccuparsi della gestione del mezzo e di eventuali inconvenienti. Inoltre, offre anche importanti benefici fiscali ai professionisti e alle aziende in termini di detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi del canone.

