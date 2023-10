Se il rock è Elvis Presley, il rock’n’roll è Chuck Berry. La sua Johnny B. Goode trascina ancora quintali di adoratori, complice il riff che apre il brano, una vera e propria lezione di stile dalla quale sono partiti altri riff memorabili e intorno alla quale si sono plasmati tantissimi artisti delle generazioni future.

Maybellene (1955)

Maybellene è il primo singolo di Chuck Berry. Il brano è considerato uno dei primi esempi di rock and roll e racconta di un inseguimento in auto tra il protagonista e la sua ragazza infedele, che lo tradisce con un altro uomo. La canzone è una delle prime ad avere un assolo di chitarra elettrica, eseguito dallo stesso Chuck Berry con maestria.

Roll Over Beethoven (1956)

Roll Over Beethoven è un tributo alla musica rock and roll e una sfida alla musica classica, rappresentata dal compositore Ludwig van Beethoven. Il testo esprime il desiderio del protagonista di ascoltare la sua musica preferita alla radio, citando vari artisti rock dell’epoca come Elvis Presley, Carl Perkins e Little Richard. La canzone è anche una delle prime a essere ripresa da altri artisti, tra cui i Beatles e i Rolling Stones.

Johnny B. Goode (1958)

Johnny B. Goode è senza ombra di dubbio la canzone più famosa di Chuck Berry. Il brano racconta la storia di un giovane chitarrista di campagna che sogna di diventare una star del rock and roll. Il testo si basa in parte sulla vita di Berry, che proveniva da una famiglia povera e analfabeta del Missouri. La canzone entra nella storia della cultura popolare e la ritroviamo nella storica scena di Ritorno Al Futuro.

No Particular Place To Go (1964)

Il brano riprende la melodia e il ritmo di School Days, una delle sue prime canzoni del 1957, ed è anche una delle ultime hit di Berry prima del suo declino commerciale negli anni ’60.

My Ding-a-Ling (1972)

Il brano è una cover di una canzone del 1952 di Dave Bartholomew, ma è anche una delle canzoni più controverse della sua carriera, essendo stata accusata di oscenità e censurata da molte stazioni radio.

