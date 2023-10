Come è giusto prepararsi all’arrivo dell’aggiornamento One UI 6.0 su Samsung Galaxy S23? Come raccontato ieri, la beta del rilascio è alle sue battute finali. Per questo motivo, sarebbe il caso di mettere in atto alcune operazioni fondamentali sul proprio dispositivo supportato per accogliere al meglio il corposo update. L’inizio dell’installazione dovrebbe essere solo questione di giorni, con la notifica di download pronto certamente prima che questo mese finisca. Meglio verificare subito alcuni step utili e funzionali al prossimo passaggio software-

La prima cosa da fare certamente in vista dell’arrivo dell’ultima interfaccia One UI 6.0 (con l’aggiornamento Android 14) è un backup del proprio Samsung Galaxy S23. Anche se sono abbastanza rari i problemi seri di installazione che mettono in pericolo i dati a bordo dei telefoni, salvare quanto di più importante sul proprio device è sempre consigliabile. Potrebbe infatti essere necessario anche un ripristino ai dati di fabbrica e dunque avere già messo in salvo le proprie foto, i documenti e quant’altro di importanza più o meno rilevante e fondamentale.

Altro passaggio pure molto utile prima dell’installazione della One UI 6.0 è quello dell’aggiornamento del proprio telefono a qualunque firmware precedente già disponibile. Anche una semplice patch di sicurezza contribuirà a superare minacce e godere di fix a bug più o meno importanti. Sarebbe il caso anche di adeguare tutte le app del proprio device all’ultima loro versione disponibile sul Play Store o Galaxy Store.

Per finire, un ultimo suggerimento da prendere in considerazione direttamente prima del download del pacchetto One UI 6.0. Per la specifica operazione e, ancor di più per la relativa installazione, è necessaria una carica minima presente sul telefono. La quota minima di autonomia sarebbe del 20%, ancora meglio se del 50%. Lo scenario ideale sarebbe addirittura quello di mantenere il telefono collegato ad una fonte di alimentazione.

