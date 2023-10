C’è un nuovo finto SMS Nexi in massima diffusione in questo mese di ottobre. Non si tratta di una comunicazione ufficiale da parte del circuito finanziario, semmai dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni di malcapitati più o meno sprovveduti. Il raggiro, almeno all’apparenza, è ben costruito e potrebbe far capitolare anche persone più o meno informate in merito a questi cyber crimini. Per questo motivo, è il caso di conoscere al meglio la trappola per tenersene bene alla larga.

L’ultimo degli SMS Nexi di scena in questo autunno, è presente nell’immagine di apertura articolo. Il messaggio, come ben visibile, fa riferimento ad una connessione attiva dalla città di Lugano. Dunque il destinatario della nota è invitato a verificare la sua situazione per evitare di subire qualche truffa. Peccato che quest’ultima si nasconda proprio dietro il presente messaggio, in particolare collegata al link presente nella comunicazione fasulla appena ricevuta.

Cosa si rischia visitando il link ipertestuale all’interno del nuovo SMS Nexi? Il collegamento è, prima di tutto, veicolo di malware e dunque virus per il proprio dispositivo. La pagina di atterraggio del collegamento sembrerà essere quella del portale Nexi ma così non è. In effetti, si tratta di un suo clone quasi esatto. Il link conterrà un form identico a quello ufficiale nel quale le vittime inseriranno username e password del loro profilo finanziario. Il raggiro si compie proprio con questo passaggio: i dati personali e altamente sensibili, a questo punto, finiscono nelle mani dei cyber criminali e questi li utilizzano per scopi non certo leciti e di sicuro illegali.

L’unico modo er proteggersi dall’attuale SMS truffaldino come da altri molto simili resta quello di non dare alcun peso alle comunicazioni allarmistiche ricevute. Né Nexi, né altri circuiti finanziari e bancari manderanno mai comunicazioni simili per verificare accessi anomali o altre questioni relative alla sicurezza dei conti.

